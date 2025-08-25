“L’Asd Val Gallico comunica di aver ingaggiato il difensore, classe 2003, Marcello Meliadò. Cresciuto nella ReggioRavagnese, ha disputato lo scorso campionato di Eccellenza ed è pronto a dare il suo contributo al pacchetto arretrato gallicese”. Così, con questa breve nota, il Val Gallico annuncia un nuovo innesto in difesa, il 22enne Marcello Meliadò.
Val Gallico, nuovo arrivo in difesa: ufficiale Marcello Mealidò
