Uici e Irifor, a Messina parte l’ultimo Campo estivo del 2025

“Prende il via oggi l’ultimo campo estivo riabilitativo di quest’anno, che si svolge tra le province di Messina e Catania ed è rivolto ai ragazzi non vedenti e ipovedenti e con lievi minorazioni aggiuntive, di età compresa tra i 14 e i 21 anni e non accompagnati”. Lo ha detto Maria Francesca Oliveri, presidente del consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e dell’Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione Sicilia, nel presentare l’iniziativa organizzata dall’Irifor regionale in collaborazione con le sezioni territoriali siciliane dell’Uici e con lo stesso Irifor nazionale, che avrà come base l’hotel Royal di Messina e prevede gite sull’Etna e nelle Gole dell’Alcantara nonché escursioni in barca da Giardini Naxos.

“Per molti di loro – ha aggiunto Maria Francesca Oliveri – si tratta della prima esperienza lontano dalle famiglie, un’occasione preziosa per crescere in autonomia e autostima, ma anche per stringere nuove amicizie, per vivere la bellezza dello stare insieme e la forza della condivisione. Ringraziamo dunque le famiglie che, ancora una volta, ci hanno rinnovato la loro fiducia”.

Il campo estivo che comincia oggi è il terzo appuntamento di quest’anno dopo quelli del Sikania Resort, in provincia di Caltanissetta, tra giugno e luglio e del Baglio Basile, nel Trapanese, all’inizio di luglio. Coordinatrice del campo, cui partecipa una decina di ragazzi e ragazze, è Francesca Panzica, psicologa. Tra gli operatori ci sono poi Massimo Russo e Francesco Impollonia, come istruttori di orientamento e mobilità e di autonomia personale. Gli assistenti del Servizio Civile sono Ester Bianchini ed Enrico Di Raimondo. Altra assistente è Maria Pia Saccà.

Il programma

Il programma di quest’ultimo campo estivo prevede, oggi, la sistemazione in albergo, domani un’escursione alle zone sommitali dell’Etna prima su camion fuoristrada e poi a piedi. Lunedì ci si sposterà al lido Mykonos di Giardini Naxos, con escursioni in canoa e in moto d’acqua e gite in barca all’Isola Bella e alle Grotte Azzurre. Martedì, poi, visita alle Gole dell’Alcantara e passeggiata sui Colli Peloritani. Mercoledì e giovedì sono previste al mattino attività ricreative connesse al diving, sulla spiaggia di Torre Faro a Capo Peloro. Nel pomeriggio, trekking sui peloritani con percorso sensoriale e attività di Agroyoga nei boschi. Venerdì, infine, visita al Parco Avventura dei Peloritani.