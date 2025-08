Udicon Calabria, al via i nuovi Sportelli del Consumatore e “DigitalMENTIS”

StrettoWeb

Udicon Calabria annuncia l’apertura degli Sportelli del Consumatore, nella Regione Calabria così come previsto dal Decreto Ministeriale del 14/02/2025. Un servizio pensato per rafforzare la tutela dei diritti dei cittadini calabresi in ogni ambito della vita quotidiana. Gli sportelli, attivi nelle sedi di Corigliano-Rossano e Praia a Mare, diventano un punto di riferimento gratuito e accessibile per chiunque abbia bisogno di orientamento, assistenza o supporto su questioni legate a beni, servizi e consumi.

“L’avvio degli Sportelli del Consumatore rappresenta una risposta concreta ai bisogni dei cittadini calabresi,” dichiara Nico Iamundo, Presidente regionale Udicon Calabria. “Vogliamo offrire uno strumento efficace di protezione e informazione, affinché nessuno resti solo di fronte a pratiche scorrette, disservizi o frodi. È un investimento nella cittadinanza attiva, perché solo un consumatore informato è un cittadino più forte.”

Gli sportelli offriranno consulenza su tematiche diverse, con un approccio multidisciplinare: si va dall’informazione di base sui propri diritti e doveri, all’assistenza legale in caso di controversie con fornitori di beni o servizi. Sarà possibile anche attivare tentativi di conciliazione e mediazione, per risolvere le controversie in modo rapido e senza costi. Non mancheranno iniziative di sensibilizzazione dedicate al consumo responsabile e campagne tematiche su settori particolarmente delicati come energia, telecomunicazioni, trasporti, servizi bancari e assicurativi.

Accanto al lavoro degli sportelli, Udicon Calabria è impegnata anche sul fronte della cittadinanza digitale, grazie al progetto DigitalMENTIS, promosso in collaborazione con la Regione Calabria. In un contesto in cui gran parte delle nostre interazioni, dai contratti ai pagamenti, si svolge online, l’obiettivo è fornire ai cittadini strumenti concreti per orientarsi in modo sicuro tra piattaforme digitali, social network e acquisti via web.

“Viviamo in un’epoca in cui la distinzione tra offline e online è sempre più sottile. Per questo, accanto ai diritti del consumatore tradizionale, dobbiamo insegnare a riconoscere anche quelli digitali. DigitalMENTIS nasce per ridurre il divario digitale, formare le persone sui rischi della rete e costruire una comunità più consapevole anche su internet”, prosegue Iamundo. Il progetto prevede corsi e workshop aperti a cittadini di ogni età, con focus su temi come la sicurezza della navigazione, la protezione dei dati personali, il riconoscimento delle truffe via SMS o email, l’uso corretto dei social e le buone pratiche per gli acquisti online.

Tutte le informazioni su sportelli, sedi, orari e attività di DigitalMENTIS saranno disponibili sul sito ufficiale www.udiconcalabria.org, all’interno dell’area dedicata, e attraverso i canali social dell’associazione @udiconregionalecalabria.