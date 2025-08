StrettoWeb

Tutto pronto per Roccella Jazz, la storica e nota rassegna musicale italiana che tra qualche anno festeggerà il suo mezzo secolo di vita. ‘Assenza di gravità’ sarà il filo conduttore della quarantacinquesima edizione del Festival Internazionale del Jazz Rumori Mediterranei, che dal 23 al 31 agosto animerà la cittadina con concerti, talk e presentazioni di libri. A scegliere il tema, “uno spunto immaginario ispirato al concetto di libertà che da sempre alimenta e rinnova il jazz”, e a firmare il variegato cartellone è stato il neo direttore artistico Mirko Onofrio, musicista, compositore e docente calabrese, incaricato dal Comune di Roccella Jonica a dirigere la manifestazione ideata nel 1981 da Sisinio Zito, oggi apprezzata in tutto il mondo e tra le più longeve, del suo genere, in Italia.

“L’eredità è grande e l’accolgo con entusiasmo e in punta di piedi, considerato il forte legame con questa manifestazione che in un certo modo mi ha svezzato artisticamente”, afferma il neo direttore nel presentare la kermesse musicale. “Rumori Mediterranei 2025 – aggiunge – si sviluppa in una serie di tappe che celebrano la storia del jazz, ma anche la sua capacità di rinnovarsi costantemente. Dal be-bop alla fusion, dal jazz contemporaneo all’elettronica sperimentale, ogni concerto offrirà una visione diversa e originale del panorama jazzistico globale”.