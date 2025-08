Tortorici, l’11 agosto torna “Nte vaneddi i Turturici… è arte!” | INFO

StrettoWeb

L’11 agosto torna a illuminare il centro storico di Tortorici l’appuntamento con “Nte vaneddi i Turturici… è Arte!”. Lo storico borgo oricense si trasformerà ancora una volta in un grande palcoscenico sotto le stelle, accogliendo artisti, performer, musicisti e artigiani per una serata dedicata alla creatività, alla memoria e alla partecipazione. L’evento, giunto alla dodicesima edizione, è organizzato dall’Associazione Giovani Oricensi in collaborazione con i commercianti locali, con il patrocinio del Comune di Tortorici.

Ad aprire gli appuntamenti, con “Aspettando Nte Vaneddi”, sarà una mostra d’arte firmata da Carmelo Armeli, che sarà inaugurata il 10 agosto presso la Chiesa di San Francesco. Nella serata dell’11 agosto, le vie dell’antico borgo accoglieranno un ricco programma di spettacoli e installazioni. Tra le performance attese, “Soul”, un’intensa esibizione di danza acrobatica aerea sui tessuti a cura di Ornella Bruno, campionessa e insegnante di questa disciplina. “Mirror”, spettacolo di fuoco ideato da Paco Puglisi e Andrea Dinaccio, proporrà un’intensa combinazione tra arte pirotecnica, giocoleria e ricerca visiva.

Davide Campisi, accompagnato da Mariano Di Stefano e Gaetana Fontanazza, guiderà una performance musicale che unisce il tamburo alle sonorità mediterranee e contemporanee, esplorando i confini tra tradizione e sperimentazione. Tra le presenze più originali di quest’anno, Noel Sailor IAI, artista poliedrico e performer, proporrà una creazione scenica ispirata al mondo dei serpenti, con l’intento di evocare stupore e riflessione sul rapporto uomo-animale. La serata vedrà anche lo spettacolo “Passi d’Orice”, una fusione coreografica tra danza moderna e tradizione Siciliana. Santo Scirè e Rossana Riso animeranno insieme le vie del paese con la loro allegria. Una performance sui trampoli per il divertimento di grandi e piccini assolutamente da non perdere.

Infine, lo spettacolo di punta della serata sarà una proiezione di Video Mapping realizzata da Farolight di Giuseppe e Daniel Reina che esalterà l’antica facciata della Chiesa di San Francesco, animandola attraverso luci e suoni che per una notte la renderanno viva e pulsante

Accanto agli spettacoli, l’intero percorso sarà arricchito da installazioni artistiche e postazioni tematiche dedicate alla memoria, alla narrazione e alla cultura. Lungo il percorso saranno presenti installazioni narrative e spazi di approfondimento che racconteranno leggende, miti fondativi e storie locali: dal mito di Sicilia a quello di Colapesce, dalla leggenda di Orice ai ritratti di grandi scrittori siciliani. Un’intera sezione sarà dedicata all’artigianato oricense, con approfondimenti sulla fusione del bronzo e sulle figure di Sebastiano Franchina e Nello Lombardo, autori legati al territorio.

Non mancherà uno sguardo sull’arte visiva, con un percorso pittorico che guiderà i visitatori attraverso capolavori della tradizione siciliana. All’interno del percorso, saranno presenti anche i ragazzi del Radica Festival, e il Circolo Illustramente, che curerà una lettura collettiva ispirata ai miti siciliani. Le postazioni gastronomiche offriranno specialità locali, mentre artigiani e hobbisti esporranno le proprie creazioni tra ceramica, bigiotteria, riciclo creativo e pittura.