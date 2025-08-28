Tesserini venatori, apertura straordinaria degli uffici del comune di Messina

Tesserini venatori, apertura straordinaria degli uffici del comune di Messina. Sabato 30 agosto uffici comunali aperti dalle ore 8 alle 14

Per consentire il rilascio dei tesserini venatori in tempo per l’avvio della stagione, fissata in Sicilia per lunedì 1° settembre, è stata disposta l’apertura straordinaria degli uffici comunali preposti al servizio, siti a Palazzo Zanca a Messina. Gli uffici saranno aperti al pubblico sabato 30 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

