Per consentire il rilascio dei tesserini venatori in tempo per l’avvio della stagione, fissata in Sicilia per lunedì 1° settembre, è stata disposta l’apertura straordinaria degli uffici comunali preposti al servizio, siti a Palazzo Zanca a Messina. Gli uffici saranno aperti al pubblico sabato 30 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Tesserini venatori, apertura straordinaria degli uffici del comune di Messina
Tesserini venatori, apertura straordinaria degli uffici del comune di Messina. Sabato 30 agosto uffici comunali aperti dalle ore 8 alle 14
StrettoWeb