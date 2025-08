I Tesori del Mediterraneo: questa sera gran finale tra emozioni e moda

StrettoWeb

La XX edizione de “I Tesori del Mediterraneo” si chiude in bellezza questa sera con un talk tutto dedicata alla donna, tra riflessione, spettacolo, premi e tanta emozione, a partire dalle ore 21 sul Lungomare Falcomatà. Ad aprire la serata sarà il Salotto televisivo “Universo Donna: un tesoro da scoprire”, condotto dalla giornalista e conduttrice Eva Giumbo. Un momento di dialogo e approfondimento pensato per valorizzare la forza, la complessità e il ruolo centrale delle donne nella società contemporanea.

A seguire, spazio allo spettacolo con “L’Olimpo degli Dei”, condotto da Veronica Maya, madrina della manifestazione, che accompagnerà il pubblico in una serata ricca di suggestioni e di ospiti d’eccezione.

Grande attesa per la premiazione della Regata del Mediterraneo, l’emozionante competizione sportiva che ogni anno accende lo Stretto regalando grandi emozioni, e per la sfilata di moda, che porterà in scena creatività, eleganza e talento in un connubio tra arte e bellezza.

Ospite speciale della serata sarà Rosalia Porcaro, attrice e comica tra i volti più noti di Zelig e Audiscion.