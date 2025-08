I Tesori del Mediterraneo: il programma della 3ª serata con Veronica Maya e Alberto Urso

StrettoWeb

Grande entusiasmo all’Arena dello Stretto per la seconda serata de I Tesori del Mediterraneo. A scatenare applausi e risate Gigi & Ross, protagonisti assoluti dello show: con la loro comicità brillante e la loro energia hanno saputo coinvolgere e divertire il pubblico reggino, dando vita ad una serata travolgente. Ma prima dello spettacolo un importantissimo momento di riflessione e confronto con il salotto televisivo con ospiti prestigiosi dedicato alla promozione e valorizzazione del territorio, dal quale sono scaturite tante idee e iniziative interessanti.

Ieri è stata anche la serata della presentazione degli equipaggi che sono giunti in riva allo Stretto per la Regata del Mediterraneo.

I tesori del Mediterraneo: il programma della terza serata

Ora è tutto pronto per la terza serata che si aprirà con il Salotto televisivo “Legalità e Sicurezza”, condotto dal giornalista Carlo Arnese, che vedrà come protagoniste le Forze dell’Ordine, in un momento di dialogo aperto con la cittadinanza. Un’occasione preziosa per riflettere sul valore del rispetto delle regole, sulla coesione sociale e sul ruolo centrale delle istituzioni nella costruzione del bene comune.

A seguire, lo spettacolo “I Giochi degli Dei” con la conduzione elegante e carismatica di Veronica Maya, volto televisivo tra i più amati. Dalle risate alla musica: protagonista della serata sarà Alberto Urso, giovane tenore e vincitore del talent Amici di Maria De Filippi, che incanterà con la sua voce potente e intensa.

Una serata ricca e intensa che vedrà anche la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Apollo, al quale hanno preso parte case editrici provenienti da Calabria, Sicilia e dalla CNA Editoria Nazionale.