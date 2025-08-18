Tennis, malessere per Sinner: si ritira a Cincinnati, vince Alcaraz. “Non c’è la faccio, mi sento troppo male”

StrettoWeb

Jannik Sinner si è ritirato dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati. Un malessere ha costretto l’altoatesino al ritiro nel primo set quando era sotto 5-0 contro Carlos Alcaraz che vince il torneo. L’ormai consueta sfida tra i due migliori al mondo di tennis oggi, questa volta è appannaggio dello spagnolo, che si “rifà” dopo Wimbledon. Ovviamente, in questo caso, senza grande battaglia. La partita, infatti, è durata pochissimo. Sinner costretto ad abbandonare.

“Mi dispiace non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi”. Sono queste le parole di Sinner al fisioterapista, appena entrato in campo per sincerarsi delle sue condizioni. “Sono sceso in campo solo per rispetto verso il pubblico, ma non ce la facevo”.