Sunsetland, oggi a Reggio Calabria il violino elettrico internazionale del dj Andrea Casta

Il Sunsetland all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria ospiterà la star italiana del violino elettrico Andrea Casta: premiato come Best Performer ai Dance Music Awards nel 2018 e 2022. Esperienze uniche quelle offerte da Casta con il suo set visionario ed il celebre archetto luminoso. ll Sunsetland valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sullo Stretto. Un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro.

La performance di Andrea Casta sarà accompagnata b2b dal dj set di Ivanix, dj celebre per le sonorità epiche e internazionali, protagonista in grandi Festival e nei più importanti club europei. Il sound dei due performer, sempre all’Arena dello Stretto, dopo il tramonto delle 19.30, proseguirà con la grande festa dalle ore 22 con il MAIN SET.