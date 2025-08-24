Sunsetland a Reggio Calabria: protagonista oggi all’Arena è Ludovica Pagani

StrettoWeb

Alle 19:30 di oggi, domenica 24 agosto, il Sunsetland all’Arena dello Stretto è con la performance di Ludovica Pagani: rinomata DJ italiana, con date sold out in Italia e all’estero. Ludovica Pagani, classe 1995, è seguita dal pubblico per il suo stile fresco, diretto e coinvolgente. Dj ed influencer da più di 4,5 milioni di follower, grazie al suo tone of voice diretto e fresco, è stata protagonista di diverse conduzioni radio e di Casa Pagani, suo format di interviste da più di 300mila visualizzazioni.

ll Sunsetland valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sullo Stretto. Un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro.

Oggi, 24 agosto, alle 19.30, il tramonto all’Arena dello Stretto ospita in consolle Ludovica Pagani che, attraverso la musica, promuove sport, fitness, vita sana e svago.