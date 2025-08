Arte a cielo aperto: successo per il Concorso di Pittura a Gallico Marina. Il vincitore

StrettoWeb

Domenica 3 agosto 2025, il Lungomare di Gallico Marina si è trasformato in una vera e propria galleria a cielo aperto, in occasione del Concorso di Pittura svoltosi nell’ambito dell’Estate Gallicese.

L’evento, organizzato da Natale Corsaro (presidente Car Design Sport), in collaborazione con Antonino Panzera (presidente AncorArte Gallico) e Bruno Germanò (presidente Associazione Quadrifoglio), ha saputo unire talento, passione e memoria collettiva.

Curato da Silvana Marrapodi con la Galleria d’Arte Dedalo, il concorso è stato dedicato al memorial di Enzo Amodeo, figura di spicco per la comunità gallicese e grande appassionato d’arte, promotore in vita del percorso artistico locale. A rendere omaggio al suo ricordo, la moglie, dott.ssa Giulia Gaudioso, ha partecipato come giudice del concorso, affiancata dalla presidente di giuria, prof.ssa Francesca La Corte, e dalla giudice prof.ssa Angela Casile. Il tema dell’edizione 2025, “Mare e Monti”, ha stimolato la creatività degli artisti partecipanti, che hanno dato vita a opere intense, personali e variegate, trasformando il lungomare in un palcoscenico di emozioni e colori.

Vince Giuseppe Bonaccorso

Vincitore del concorso è stato Giuseppe Bonaccorso con l’opera “L’Abisso del Leviatano”, una visione mitologica che ha colpito la giuria per tecnica e forza espressiva. Secondo classificato: Annunziato Vilasi, con “Terra Madre”, suggestiva veduta della vallata del Gallico con l’Etna sullo sfondo. Terzo posto per Lidia Neri, che ha incantato con “Mille sfumature di… Mare”, potente rappresentazione del mare in tempesta. Tutte le opere sono rimaste in esposizione dal 31 luglio al 3 agosto, giorno della premiazione. L’opera vincitrice sarà custodita in modo permanente nelle sedi associative di Gallico, a testimonianza del valore culturale dell’iniziativa.

Un’esperienza intensa e partecipata, che ha visto gli artisti uscire dai propri studi per mettersi in gioco davanti a un pubblico caloroso, dando vita a un evento che ha saputo unire arte, comunità e memoria in un connubio autentico e coinvolgente