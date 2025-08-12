“Stranimali”, la mostra che non ti aspetti: successo a Mosorrofa, si replica ad Arasì

StrettoWeb

Successo per la mostra Stranimali, che ha affascinato i visitatori con il suo concept inaspettato e intrigante, tenutasi lo scorso 10 e 11 agosto a Mosorrofa. Il gioco di parole ha subito catturato l’attenzione del pubblico, stimolando la curiosità: “Aggiungi, togli o cambia una sola lettera e scopri il nome dello stranimale”. Ogni dettaglio della mostra ha invitato i partecipanti a riflettere sull’impossibile e sul surreale, immaginando creature mai viste prima. Oggi pomeriggio, il Web designer e creatore dell’esposizione Nicola Iracá vi aspetta ad Arasí per un nuovo incontro con gli Stranimali. L’incontro promette di essere un’altra occasione per esplorare, attraverso la sua visione creativa, nuovi mondi e forme di espressione.

Chi è Nicola Iracà

Nicola Iracà è un graphic e web designer, esperto di fotoritocco e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, dove insegna nel corso di design della comunicazione visiva. I suoi progetti uniscono tecnica e fantasia sconfinata, trasformando il reale in qualcosa di inatteso, a volte poetico, spesso ironico, ma sempre un po’… insolito. La sua passione per il fotomontaggio lo porta a immaginare mondi popolati da creature impossibili e situazioni surreali, in cui ogni dettaglio può ribaltare il senso delle cose. Ha realizzato progetti espositivi, corsi, workshop e conferenze dedicate alle tecniche avanzate di elaborazione fotografica.