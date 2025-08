SPI CGIL: “nei campi della legalità per costruire giustizia sociale”

StrettoWeb

“In questi giorni come SPI CGIL siamo impegnati nei campi della legalità insieme a Libera, per trasformare luoghi confiscati alle mafie in spazi di memoria, impegno e riscatto sociale. Per noi, parlare di legalità significa costruire ogni giorno giustizia sociale, dignità del lavoro e rispetto dei diritti di tutte e tutti. È un impegno che nasce da valori profondi: quelli della Costituzione e quelli più autentici del Vangelo, che stanno dalla parte degli ultimi, dei più fragili, di chi ha subito violenza e sopraffazione“. È quanto dichiarato SPI CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria.

“Per questo condanniamo con fermezza chi, per convenienza o per calcolo, tradisce questi valori, preferendo la cultura dell’odio, dell’esclusione e della complicità con chi opprime, dimenticando così il messaggio più autentico del Vangelo stesso: quello della giustizia, dell’uguaglianza e della solidarietà. Con i campi della legalità scegliamo di stare dalla parte giusta: quella che non si piega, che resiste, che educa e che costruisce comunità libere dalle mafie e da ogni forma di sfruttamento. Perché la legalità non sia solo parola, ma pratica quotidiana di responsabilità e cambiamento“, conclude SPI CGIL.