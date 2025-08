Spazzatura a Sbarre Centrali, la denuncia: “viviamo tra sporcizia, blatte e topi, meritiamo rispetto” | FOTO

StrettoWeb

“Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei residenti alle forze dell’ordine, lo stato di abbandono persiste: rifiuti abbandonati, blatte e topi che di notte fuoriescono da una struttura antistante l’abitazione, attratti dal fetore della spazzatura. Durante alcune ore della notte, inoltre, si verificano episodi di abbandono di rifiuti ingombranti da parte di individui non identificati, rendendo l’area ancora più insicura e degradata, con particolare rischio per anziani e bambini“. Inizia così la disperata richiesta di un cittadino di Reggio Calabria che pone l’attenzione su vico Posta 12, vicolo di Sbarre Centrali.

Un appello inascoltato dalle istituzioni per una situazione che, oltre al danno alla salute dei cittadini, ha un risvolto economico di un certo peso. “Tale situazione ha anche un impatto economico significativo: chi possiede immobili nella zona si trova nell’impossibilità di venderli, a causa del drastico crollo dei prezzi provocato proprio dal degrado ambientale e urbano. – spiega il nostro lettore – Chi vive qui ogni giorno è costretto a convivere con sporcizia, incuria e un crescente senso di insicurezza. È inaccettabile che cittadini che pagano regolarmente le tasse non ricevano in cambio neppure i servizi essenziali.

Con questa lettera mi auguro che le autorità competenti vogliano finalmente intervenire per restituire dignità e vivibilità a una zona della città che merita attenzione e rispetto“.