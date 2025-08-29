Sorteggio Europa League, le avversarie delle italiane: chi si troverà sul cammino di Roma e Bologna

StrettoWeb

Dopo il sorteggio di Champions League andato in scena ieri, che ha visto protagoniste Inter, Juventus, Napoli e Atalanta, oggi si è tenuto quello di Europa League. Italiane interessate, la nuova Roma di Gasperini e il Bologna di Italiano, che proprio nello scorso weekend si sono affrontate in campionato (1-0 per i giallorosso il risultato finale.

Di seguito le avversarie che incontreranno le due squadre sul proprio cammino:

ROMA – Lille (casa), Rangers (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta).

BOLOGNA – Salisburgo (casa), Aston Villa (trasferta), Celtic (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Friburgo (casa), FCSB (trasferta), Brann (casa), Celta Vigo (trasferta).

Conference League, le avversarie della Fiorentina

Per il terzo anno consecutivo, è la Fiorentina l’italiana protagonista in Conference League. Queste le avversarie:

FIORENTINA: Rapid Vienna (trasferta), Dinamo Kiev (casa), Mainz (trasferta), Aek Atene (casa), Sigma Olomouc (casa), Losanna (trasferta)