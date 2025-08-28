Sorteggio Champions League, le avversarie delle italiane: ecco chi affronteranno Inter, Juve, Atalanta e Napoli

Definito il sorteggio per la nuova stagione di Champions League, la 2025-2026. In corsa ci sono quattro le squadre italiane, con l’Inter in prima fascia, Juve e Atalanta in seconda, il Napoli in terza. Ecco le avversarie di ognuna:
INTER – Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico, Ajax, Slavia Praga, Almaty e Union St. Gilloise.
ATALANTA – Chelsea, Psg, Bruges, Francoforte, Slavia Praga, Marsiglia, Bilbao e Union St. Gilloise.
JUVENTUS – Real, Dortmund, Benfica, Villarreal, Sporting Lisbona, Bodo Glimt, Pafos e Monaco.
NAPOLI – Chelsea, City, Eintracht, Benfica, Sporting, Psg, Qarabag e Copenhagen.
Il regolamento
Girone unico, ciascuna delle teste di serie pesca otto altre squadre, due da ciascuna fascia, giocando per ogni fascia una partita in casa e una in trasferta. Poi alla fine classifica unica, le prime otto passano, le ultime otto eliminate, le altre spareggiano.