Sorgonà: “Mosorrofa dimenticata da amministrazione sorda, ma i cittadini non si arrendono”

StrettoWeb

“Mosorrofa è stata, ancora una volta, dimenticata da chi dovrebbe garantirne decoro e vivibilità. Strade lasciate al degrado, manutenzione inesistente, servizi ridotti al minimo. Eppure, nonostante i cittadini della comunità paghino regolarmente le tasse, l’amministrazione comunale sembra aver abbandonato questa parte della città al proprio destino. Di fronte a questa assenza istituzionale, sono i cittadini stessi a prendersi cura del quartiere, è quanto avviene regolarmente e nessuno ne parla, sono proprio i cittadini, anche chi è tornato per passare le vacanze, che con orgoglio puliscono, sistemano, mantengono il decoro, dimostrando un amore e un senso di appartenenza che meritano rispetto e sostegno. Non è accettabile che la voce e l’impegno della comunità vengano ignorati, mentre si moltiplicano promesse e proclami altrove.

Mosorrofa non chiede privilegi, chiede ciò che le spetta di diritto: servizi, manutenzione, strade sicure, attenzione. Chiede che il contributo dei suoi cittadini non si traduca in un silenzio istituzionale, ma in azioni concrete“. Lo dichiara Sasha Sorgonà, noto giovane

imprenditore della zona e leader della seguitissima community Spinoza.

“Il nostro è un appello diretto – continua Sorgoná -: l’amministrazione esca dal torpore e si assuma le proprie responsabilità. Mosorrofa è parte integrante di Reggio Calabria e ha diritto alla stessa dignità e cura di ogni altro quartiere. Come leader civico e imprenditore impegnato a supporto della comunità sosterrò Mosorrofa per avere risultati concreti, non parole“.