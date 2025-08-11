Sistema Idrico Integrato a Reggio Calabria tra dubbi e polemiche: dibattito promosso dal Codacons, cosa è stato deciso

StrettoWeb

Si è tenuto giovedì scorso, in una sala gremita di cittadini, politici e operatori del settore, il convegno-dibattito sul Sistema Idrico Integrato (SII) promosso dal CODACONS provinciale, con tutte le sfaccettature che si sono dipanate negli ultimi tempi, dopo le dichiarazioni del Prof. Veronese e la piccata replica del Dirigente del Comune di Reggio Calabria, Quartuccio.

Le parole dell’Avv. Condemi

A fare gli onori di casa, l’Avv. Antonia Condemi, che ha aperto i lavori illustrando l’iniziativa avviata dall’associazione: la richiesta al Ministero competente di una circolare esplicativa che, alla luce della normativa sui bilanci armonizzati, impone l’installazione di utenze specifiche nelle strutture pubbliche sia per il servizio idrico integrato sia per la TARI che così come gestito oggi comporta discrasie e risultati di bilancio non veritieri con uno sbilanciamento in danno dei cittadini.

“Solo dopo l’attuazione di questo passaggio – ha spiegato l’Avv. Condemi – sarà possibile procedere con controlli e sanzioni efficaci da parte di SORICAL e dei Comuni, evitando distorsioni nei Piani Economici Finanziari e garantendo una corretta imputazione dei costi e dei consumi ed è per questo che ci siamo rivolti ai due Ministeri competenti ed all’ARERA, l’autorità nazionale di regolazione delle tariffe e dei servizi”. All’incontro sono intervenuti, portando contributi di rilievo tecnico e politico, Michelangelo Tripodi, Massimo Ripepi. Nuccio Azzarà tante cittadine e cittadini, esponenti di Città Metropolitana che hanno dibattuto, condiviso analisi e fatto proposte per un sistema idrico più equo, trasparente e sostenibile.

L’assemblea, molto partecipata, ha evidenziato l’urgenza di un approccio uniforme su scala regionale, capace di tutelare i diritti degli utenti e assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del servizio. Il CODACONS ha annunciato che seguirà con attenzione l’iter ministeriale della richiesta, pronto a coinvolgere le comunità locali e a promuovere ulteriori momenti di confronto pubblico.