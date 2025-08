Disinfestazione zanzara tigre a Messina, Signorino: “includere villaggi 3ª circoscrizione”

StrettoWeb

Proseguono le attività straordinarie di disinfestazione contro la zanzara tigre a Messina, con sei giornate di interventi programmati a partire dal 4 agosto. Tuttavia, il consigliere della terza circoscrizione Nunzio Signorino esprime forte preoccupazione per l’esclusione di numerosi villaggi e quartieri dal calendario ufficiale diffuso da Messina Servizi Bene Comune. “Nel piano degli interventi non risultano inserite aree importanti del nostro territorio come Camaro Superiore, Camaro San Luigi, Camaro San Paolo, Fondo Pistone, Gazzi, Fondo Fucile, Bisconte, via Polveriera, Cumia, Villaggio Aldisio, Gescal, San Giovannello e la zona di Mangialupi“, dichiara il consigliere Signorino. “Si tratta di zone densamente abitate, dove il problema della proliferazione della zanzara tigre è particolarmente sentito dai cittadini, soprattutto in questo periodo estivo“.

Il consigliere chiede formalmente a Messina Servizi Bene Comune di integrare il calendario degli interventi includendo anche i quartieri e villaggi attualmente esclusi, al fine di garantire una tutela omogenea della salute pubblica su tutto il territorio della terza circoscrizione.

“La disinfestazione deve essere capillare e non lasciare indietro nessuna comunità. È una questione di equità e di rispetto per tutti i residenti“, conclude Signorino.

In attesa di un riscontro da parte degli enti competenti, il consigliere rinnova il suo impegno a vigilare affinché le esigenze dei cittadini vengano ascoltate e tradotte in azioni concrete.