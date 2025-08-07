Siderno Superiore, l’8 agosto l’inaugurazione di via Ianora Santa Maria

StrettoWeb

È un grande momento per Siderno Superiore. Venerdì 8 agosto alle 17:30 avrà luogo la cerimonia inaugurale di via Ianora Santa Maria in Siderno Superiore, dopo i lavori di messa in sicurezza. La via Ianora Santa Maria, ubicata nella parte alta del centro storico di Siderno Superiore, rappresenta una delle zone sulle quali si è maggiormente concentrata l’attenzione dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, l’unica ad aver messo in campo un’adeguata progettazione preliminare, condizione essenziale per chiedere e ottenere un finanziamento del Ministero dell’Interno da 500.000 euro per la messa in sicurezza della strada.

Erano ben noti, infatti, i rischi derivanti dalla sua scarsa stabilità, che in passato ha causato il crollo del muro di sostegno, stante la sua posizione a ridosso di un precipizio. Oggi, questo fondamentale snodo del centro storico e luogo di transito delle processioni religiose viene restituito alla piena fruizione da parte dei cittadini. Dopo il taglio del nastro, si darà spazio ai saluti istituzionali e la cerimonia proseguirà con la benedizione da parte del parroco don Giuseppe Alfano.

L’inaugurazione precede l’avvio dei festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima dell’Arco, Avvocata e Regina di Siderno Superiore, che avranno luogo da sabato 9 a venerdì 13 con un ricco programma di eventi in tutto il centro storico.