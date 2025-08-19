Scido, grande successo per la Sagra della Capra e dei “Pappaluni”

StrettoWeb

A Scido il 17 agosto si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la quattordicesima edizione della Sagra della Capra e “Pappaluni”, che ha animato il nostro borgo e richiamato un folto pubblico da tutta la provincia e oltre. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco si è rivelato un successo inaspettato, superando ogni più rosea aspettativa. “Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per la riuscita della manifestazione: i volontari, le attività commerciali e, naturalmente, tutti i cittadini di Scido che hanno accolto i visitatori con calore e generosità” si legge in una nota del Comune.

La soddisfazione del sindaco

La serata si è conclusa in grande stile con l’attesissimo concerto di Stefano Priolo e Nino De Francesco, che hanno incantato il pubblico con la loro musica, creando un’atmosfera di festa e condivisione che ha unito generazioni. Il Sindaco Dott. Giuseppe Zampogna ha espresso grande soddisfazione per l’esito della sagra: “Siamo orgogliosi di aver offerto una serata indimenticabile, che ha celebrato le nostre tradizioni culinarie e musicali. Questo evento dimostra che con l’impegno e la collaborazione si possono raggiungere risultati straordinari. La Sagra della Capra e ‘Pappaluni’ non è solo una festa, ma un’occasione per valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze. Vi aspettiamo il prossimo anno per una nuova, ancora più entusiasmante edizione”. L’Amministrazione Comunale di Scido e la Pro Loco “ringraziano nuovamente tutti i partecipanti e si impegna a lavorare sin da subito per replicare e superare questo magnifico successo”.