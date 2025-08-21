Santo Stefano in Aspromonte si prepara al gran finale della festa patronale con Davis Muccari e Shade

StrettoWeb

Santo Stefano in Aspromonte, dopo una settimana di giochi patronali e manifestazioni, si prepara a vivere il gran finale della sua festa patronale. Domani, venerdì 22 agosto, infatti, alle ore 21:30 in piazza Domenico Romeo ci sarà il concerto di David Muccari. Seguirà sabato 23 il concerto della Premiata Società e, per finire, il gran finale di stagione con il concerto del grande Rapper Nazionale Shade, seguito dallo spettacolo pirotecnico, per fare da corona alla festa del Santo Patrono.