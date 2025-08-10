Santa Barbara Summer Festival: grande musica e il ricordo di Falcone. Attesa per Francesco Renga | VIDEO

StrettoWeb

Folklore, tradizione e grande musica. Il Santa Barbara Summer Festival 2025 ha regalato 7 giorni di spettacolo in quel di Pellegrina di Bagnara Calabra. Dal 4 al 10 agosto si sono esibiti artisti di primo piano, del calibro di Cecè Barretta, Massimo di Cataldo, Mattia Bazar, Giusy Ferreri, Pablo Reyes e Francesco Renga che chiuderà questa sera l’ultimo appuntamento in calendario. Molto sentita la giornata di giovedì 7 agosto, dedicata alla memoria di Falcone e Borsellino.

Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, ha fatto il punto su questi 7 giorni di musica (e non solo) nel programma dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara.