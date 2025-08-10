Sant’Alessio d’Aspromonte, biblioteca comunale intitolata al prof. Domenico Sinicropi | FOTO

StrettoWeb

Nell’ambito della giornata dedicata alla legalità, svoltasi l’8 Agosto 2025 a Sant’Alessio d’Aspromonte, è stata intitolata la biblioteca multimediale comunale al prof. Domenico Sinicropi. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità e molti cittadini. Gli emozionanti interventi del Sindaco, dott. Franco Marra, e della prof.ssa Anna Romeo – che hanno ricordato l’impegno culturale, educativo, politico e sociale del prof Sinicropi, rivolto a tutti i giovani e alla comunità di Sant’Alessio – sono stati condivisi dai numerosi partecipanti e hanno commosso i familiari presenti (Preside Giuseppina Cellini e prof.ssa Maria Stefania Sinicropi) e molti cittadini.

A corredo dell’articolo tutte le immagini dell’evento.