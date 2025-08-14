Roccella Summer Festival, sabato il concerto di Fiorella Mannoia accompagnata dall’Orchestra Mercadante

StrettoWeb

Giro di boa al Roccella Summer Festival 2025: dopo la prima parte di concerti con Anna, Jimmy Sax, Irama, Baustelle, Ghali e Sal Da Vinci (in programma questa sera), dalle parti del Teatro al Castello ci si prepara alla seconda parte della programmazione della rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria. Sabato 16, infatti, alle ore 21:30 ci sarà una tappa del “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, l’emozionante tour che attraverserà le più prestigiose arene estive italiane offrendo al pubblico un’esperienza musicale unica.

Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta da Rocco De Bernardis, Fiorella Mannoia ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, ma nella set list non mancano anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco che racchiude 9 canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. Tra i prossimi appuntamenti di Fiorella Mannoia, poi, imperdibile sarà quello del 18 settembre, a Piazza del Plebiscito a Napoli, quando presenterà insieme a Carlo Conti lo spettacolo “Pino è – Il Viaggio del Musicante”, per celebrare Pino Daniele, insieme alla partecipazione di numerosi artisti e musicisti. E sempre a Napoli, nella storica piazza, sarà tra i protagonisti il 25 settembre di “Una Nessuna Centomila”, l’evento simbolo contro la violenza sulle donne, per una serata di musica e impegno sociale.

I biglietti ancora disponibili per i concerti del Roccella Summer Festival 2025 possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.