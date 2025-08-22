Roccella Summer Festival, questa sera al Teatro al Castello il live Francesco Renga

StrettoWeb

Questa sera sul palco del Teatro al Castello, nell’ambito della programmazione 2025 del Roccella Summer Festival, la vera protagonista sarà lei, “Angelo”. La canzone con cui Francesco Renga vinse il Festival di Sanremo nel 2005 “Angelo” è divenuta, nei fatti un brano talmente iconico che l’artista friulano ha voluto “omaggiarlo” celebrando i suoi venti anni dalla uscita con un apposito tour. “Angelo- Venti” è infatti il titolo scelto per questo tour da Francesco Renga: i concerti sono cominciati domenica 8 giugno a Ravarino, e proseguirà fino a oltre la metà di settembre in diverse città italiane e sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana.

Inoltre, per celebrare i 20 anni di “Angelo”, è uscita “Angelo (Venti edition)”, un’edizione speciale rivisitata e prodotta da Tommaso Colliva e disponibile in digitale. Il brano è contenuto anche in “Scriverò il tuo nome live – Angelo Venti edition, la ristampa fisica che raccoglie i più grandi successi di Francesco Renga eseguiti dal vivo. Il Roccella Summer festival, lo ricordiamo, è la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

I biglietti ancora disponibili per i concerti del Roccella Summer Festival 2025 possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.