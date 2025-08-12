Roccella Summer Festival, questa sera al Teatro al Castello arrivano i Baustelle

StrettoWeb

Prosegue il Roccella Summer Festival 2025, la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria. Questa sera a salire sul palco del Teatro Castello ci sarà il rock raffinato dei Baustelle – Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi – che per i venticinque anni della band è in tour con “El Galactico summer live”. I Baustelle hanno segnato fortemente negli ultimi venti anni il panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage e retrò, dando inizio ad un’intuizione diventata tendenza.

Domani sarà il turno dell’atteso concerto di Ghali

Domani, 13 agosto, sarà invece il turno dell’atteso concerto di Ghali che arriva a Roccella Jonica con il suo “Summer tour 2025”, la tournée estiva prodotta da Vivo Concerti che lo vede protagonista delle rassegne musicali più importanti d’Italia per tradurre in musica ed energia live tutto il suo immaginario poetico e il suo mix di lingue, influenze ed estetiche. Dopo il successo del tour nei palasport dello scorso inverno, Ghali segna il suo ritorno live sulle note dei brani che lo hanno reso uno degli artisti più iconici della sua generazione, e del suo ultimo singolo Chill (Warner Music Italy), un vero e proprio inno pensato per inaugurare a tempo di “sto” la nuova stagione della leggerezza. Ad accompagnare l’estate da “chill guy” dell’artista anche il video del brano: girato interamente in pellicola, il videoclip di Chill unisce l’estetica materica del cinema analogico con l’innovazione digitale. Ghali attraversa scenari surreali e simbolici, tra personaggi eccentrici e situazioni al limite del grottesco, in un viaggio visivo che diventa metafora della società contemporanea: un flusso caotico e stratificato, dove si cerca un senso tra sogno, moda e realtà urbana.

I biglietti ancora disponibili per partecipare ai concerti del Roccella Summer Festival 2025 possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.