Roccella Summer Festival, domani gran finale con Francesco De Gregori

Ultimo atto per il Roccella Summer Festival 2025, pronto a chiudere con uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione: la grande chiusura di domani sera è affidata infatti a Francesco De Gregori, che arriva al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) con il suo nuovo tour con cui festeggia il 50° anniversario dall’uscita di “Rimmel”, e con cui toccherà tutta Italia. “Rimmel” verrà riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori che cambieranno in ogni tappa, rendendo ogni appuntamento unico. Il quarto album in studio di Francesco De Gregori è una pietra miliare che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”. Francesco De Gregori sarà accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond, tastiere e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni). Coriste: Francesca La Colla e Cristina Greco.

Il pubblico avrà l’opportunità di vivere le emozioni dell’album e del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi, passando da location uniche, alla magia dei teatri, dalla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club che creano una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.

Ricordiamo infine che la rassegna Roccella Summer Festival è organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

I biglietti ancora disponibili per il concerto del Roccella Summer Festival 2025 possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria