Roccella Summer Festival 2025, gran chiusura a fine agosto con Francesco De Gregori | INFO

StrettoWeb

Grande chiusura per l’edizione 2025 del Roccella Summer Festival. La rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, ha scelto come finale della stagione un protagonista assoluto della canzone d’autore italiana: è Francesco De Gregori che si esibirà il prossimo 28 agosto al Teatro al Castello con una data di “Rimmel”, il tour celebrativo dei 50 anni dell’uscita del suo quarto album in studio, l’iconico “Rimmel”, appunto.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per rivivere i brani di quell’album e tutti quelli che hanno segnato generazioni di ascoltatori, oltre che di artisti, dalla voce del suo stesso autore, uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi, che ha fatto la storia della musica. Con brani straordinari e indimenticabili come “Pablo”, “Buonotte Fiorellino”, “Rimmel”, questo concerto si preannuncia come una serata di emozioni, poesia e grande musica, in una delle località più affascinanti della Calabria.

La sua bande e le info sui biglietti

Sul palco, Francesco De Gregori sarà accompagnato dalla sua band: Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond, tastiere e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni).Coriste: Francesca La Colla e Cristina Greco. I biglietti ancora disponibili per partecipare al concerto di Roccella Jonica (Rc) possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.