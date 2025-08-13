Rizziconi, l’Istituto comprensivo diventa Polo musicale e coreutico

StrettoWeb

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha riconosciuto, con proprio decreto, la qualifica di “Polo ad orientamento artistico e performativo ad indirizzo musicale e coreutico” all’Istituto Comprensivo di Rizziconi, diretto dalla preside Maria Rosaria Russo, in rete con l’Istituto “Pentimalli Paolo VI” di Gioia Tauro, diretto dal preside Domenico Pirrotta, e con l’Istituto “Scopelliti Green” di Rosarno, diretto dal preside Giuseppe Eburnea. Presso l’Aula consiliare del Comune di Rizziconi, gremita di docenti dei tre istituti, alla presenza dell’amministrazione comunale, della presidente del consiglio avv. Rao, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’articolato Polo musicale e coreutico i cui lavori sono stati introdotti dalla preside Russo. Sono intervenuti il sindaco della città di Rizziconi, Alessandro Giovinazzo, che ha esaltato il lavoro sinergico dei tre istituti, i dirigenti delle tre scuole e i loro collaboratori., Sina Collufio, Emanuela Caruso, Mario Dal Torrione.

Nel curriculum verticale degli istituti sono già state previste specifiche attività di progettazione integrata, artistica e interdisciplinare, coerentemente inserite all’interno del PTOF 2025-2028. Le scuole appartenenti alla rete hanno previsto, nel Piano dell’Offerta Formativa, specifici percorsi formativi rivolti ai docenti, con un focus sui temi della creatività e dell’innovazione didattica. Tra questi : Didattica della musica e dello strumento; Espressione e creatività musicale; didattica della danza e delle arti coreutiche; inclusione e benessere attraverso le arti performative; laboratori esperienziali per l’inclusione.

Il Polo sarà coordinato dal prof. Calì

Il Polo, che sarà coordinato dal prof. Calì, e che fruirà di specifici finanziamenti, prevede la realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo e alla ricerca di metodologie didattiche innovative. Queste attività sono progettate per favorire un approccio interdisciplinare e sperimentale all’insegnamento, con particolare attenzione ai temi della creatività in ambito musicale, coreutico e artistico. Le tre scuole vantano anche collaborazioni con scuole di recitazione nazionali, con il Giffoni Film Festival e partenariati con accademie musicali e conservatori. Saranno organizzate rassegne artistiche, festival e concerti, come il Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili, per offrire agli studenti opportunità di confronto con realtà esterne e professionalità del settore.

Eventi come le rassegne di danza e musica rappresentano occasioni significative per mettere in pratica le competenze acquisite e rafforzare il legame tra scuola e mondo della cultura. Attraverso queste azioni sarà effettuato un monitoraggio di tutte le attività creative, che si configura come un processo dinamico e continuo, capace di garantire una valutazione efficace, migliorare l’offerta formativa e diffondere le migliori pratiche educative. I dirigenti, ripercorrendo i metodi educativi di don Milani e don Bosco, hanno evidenziato come la comunicazione attraverso le arti, come strumento di giustizia sociale, in territori a rischio, abbia non solo il compito di valorizzare i talenti ma di contribuire ad una nuova narrazione della nostra terra.