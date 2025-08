“Ricamiamo la Speranza”: dono di legalità e riscatto alla Chiesa di Maria SS.ma della Lettera a Calanna

StrettoWeb

‘’Ricamiamo la speranza’’, è questo il messaggio che parte dalla Comunità cristiana di Milanesi, frazione del Comune di Calanna. Domenica 3 agosto, in occasione dei festeggiamenti patronali, infatti, è stato consegnato alla Chiesa intitolata a Maria SS. Ma della Lettera un completo sacro. Quest’ultimo, come ha affermato nel suo intervento, la Presidente del Comitato Festa Teresa Forti “non vuole essere un dono fine a se stesso, ma vuole diventare un messaggio di legalità, riscatto e speranza”. Il momento di condivisione e riflessione comunitaria è diventato quindi un modo per far conoscere non solo le bellezze della Chiesa del piccolo comune calannese, ma soprattutto una delle splendide realtà presenti sul territorio reggino.

Il completo infatti è stato realizzato dalla cooperativa e sartoria sociale SOLEINSIEME. Essa ha la sua sede in un bene confiscato alla ‘ndrangheta, ristrutturato e riconsegnato alla città grazie al lavoro di detenuti inseriti in un percorso di giustizia riparativa, seguiti da esperti e professionisti, hanno lavorato per trasformare un luogo di illegalità in un luogo di luce. Nel tempo la sede è diventata non solo luogo di accoglienza per donne in difficoltà o vittime di violenza ma essa è divenuta una vera e propria sartoria sociale la cui attività incontra e abbraccia oggi diversi progetti importanti. I manufatti realizzati, non sono solo un insieme di fili o di stoffe, essi diventano intrecci di vite “fermate” che hanno ripreso il proprio cammino con nuove consapevolezze costruendo nuove identità.

La celebrazione, svoltasi alla presenza della Commissione Pari Opportunità di Calanna e dell’intera Comunità, si è conclusa con un messaggio della Presidente di SOLEINSIEME, Giusy Nuri. Quest’ultima nel ringraziare per l’invito ha affermato ‘’ Crediamo che ogni tessuto possa essere ricucito, ogni scarto trasformato, ogni persona valorizzata. Anche per questo il vostro invito è così prezioso: ci ricorda che il nostro cammino è parte di qualcosa di più grande, fatto di relazioni, sostegno reciproco e cura’’. Insomma un momento davvero profondo e un messaggio che si eleva con forza dalla piccola Comunità di Milanesi.