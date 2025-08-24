Al Lido President di Riace Capo (Motta San Giovanni), si è svolto il torneo di Beach Volley in memoria di Saverio Surace, per tutti “U Presidenti”. Alla manifestazione commemorativa ha partecipato una grande folla, oltre ai numerosi giocatori, che sono stati premiati da Gesuele Vilasi, già Consigliere Regionale della Calabria.
Riace Capo: si è svolto il primo torneo di beach volley in memoria di Saverio Suraci, “u presidenti”
Alla manifestazione commemorativa ha partecipato una grande folla, oltre ai numerosi giocatori partecipanti
StrettoWeb