Riace Capo: si è svolto il primo torneo di beach volley in memoria di Saverio Suraci, “u presidenti”

Al Lido President di Riace Capo (Motta San Giovanni), si è svolto il torneo di Beach Volley in memoria di Saverio Surace, per tutti “U Presidenti”. Alla manifestazione commemorativa ha partecipato una grande folla, oltre ai numerosi giocatori, che sono stati premiati da Gesuele Vilasi, già Consigliere Regionale della Calabria.