Reggio, tutto pronto per il 18° “Premio Simpatia della Calabria” al Circolo Polimeni: parterre di grandi personalità

Il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni“, alla soglia dei cento anni di attività Tennistica (1929), è la location del Premio Simpatia della Calabria 2025. Ricordiamo che il circolo, tantissimi anni fa, ha ospitato la Coppa Davis ed i giganti del tennis: campioni come Pietrangeli, Panatta, Barazzutti, Bertolucci.
E proprio il circolo sarà la location della diciottesima edizione del “Premio Simpatia della Calabria” in cui verranno insigniti:
- il magnifico Rettore dell’Unical, il Prof Nicola Leone,
- la Prof Maria Teresa Marafioti, Ricercatrice Emapatologia, Primaria University Londra
- il magnifico Rettore della Bocconi,
- il prof Francesco Billari,
- la scrittrice Rosella Postorino,
- il maestro e decano dei pasticceri calabresi, Giovanni Logiudice
- l’azienda ceramica di Seminara del maestro Vincenzo Ferraro.
Per festeggiare la maggiore età del Premio, nel gran Galà che si terrà nell’agorà del circolo, ci sarà la presenza di personaggi di spicco del mondo dell’imprenditoria, dell’arte, della cultura, della scienza e della medicina.
I presenti
Molte le presenze per sabato 6 settembre alle ore 19.30, tra cui:
- il Cav Pippo Callipo,
- il Dott Nuccio Caffo,
- il magnifico Rettore della Mediterranea,
- il Prof Giuseppe Zimbalatti,
- il primario di terapia intensiva UOC del Gom,
- il Dott Nuccio Macheda,
- il noto cardiologo Scillese Il Dott Vincenzo Montemurro,
- l’imprenditrice Consuelo Garzo,
- lo scrittore Mimmo Gangemi,
- la direttrice della Scuola Araniti Costanza Riggio,
- il presidente dei Pasticceri Reggini dell’Apar Antonello Fragomeni,
- il noto Maestro e docente di Pasticceria Paolo Caridi,
- gli artisti Mimmo Cavallaro e Tury Rugolo,
- l’imprenditore Franco Tramontana
- dalla Sicilia saranno presenti il noto Dott. Pietro Sciglitano e Pino Chillemi amministratore, dirigenti delle FS,
- Sebino Bellini dei Lions club di RC
- il direttivo del circolo Polimeni con il suo presidente, l’avv. Ezio Privitera,
- il presidente emerito Igino Postorino,
- naturalmente nel parterre sarà presente una nutrita rappresentanza di Maestri della Pasticceria Calabrese per festeggiare gli oltre sessant’anni di lavoro del Maestro Pasticcere Giovanni Logiudice.
- naturalmente, come ogni anno, la presenza del Noto Orafo Michele Affidato che è anche il testimonial del Premio.