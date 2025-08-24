Reggio, manca poco per la 18ª edizione del Premio Simpatia della Calabria

StrettoWeb

Manca poco per la diciottesima edizione del Premio Simpatia della Calabria che si terrà sabato 6 settembre alle 19,30 nel glorioso circolo tennis Rocco Polimeni. “E’ un premio in cui sono cementati valori, e le radici diventano un collante emozionale con la tradizione dell’associazione Incontriamoci sempre. Siamo pronti e soprattutto emozionati per la presenza di eccellenze della nostra terra che non hanno perso l’umiltà dei grandi e l’orgoglio di farne sempre parte , dovunque il successo li porti. Queste sono le radici di Incontriamoci Sempre, che vuole tenere vive, rendendo la nostra comunità partecipe di ciò, soprattutto delle grandi sfide che tanti nostri corregionali riescono ad abbracciare nei campi più disparati e importanti, li dove davvero si lotta e si si batte per consegnare un futuro alle nuove generazioni”, c’è scritto in una nota.

Per l’occasione del Premio, giunto alla diciottesima edizione, un parterre di grandi personalità: dal Cav Pippo Callipo all’imprenditore Nuccio Caffo , allo Scrittore Mimmo Gangemi, all’imprenditrice Consuelo Garzo, al dott Nuccio Macheda primario di terapia intensiva del Gom, al noto cardiologo e presidente di Scilla Cuore, Dott Vincenzo Montemurro, al Magnifico Rettore dell’università Mediterranea, Prof Giuseppe Zimbalatti, la dirigenza delle FS , l’imprenditore Franco Tramontana, all’imprenditore Sebino Bellini, al direttivo del circolo Polimeni con il suo presidente avv. Ezio Privitera ed presidente onorario del circolo, Igino Postorino, personalità della vicina Sicilia, Pino Chillemi ed il Dott. Pietro Sciglitano, folta la schiera dei Maestri pasticceri, dei presidenti delle associazioni dei Pasticceri Antonello Fragomeni ed Angelo Musolino, il maestro Paolo Caridi.

La presenza del testimonial, il notissimo Orafo Michele Affidato. La direzione Artistica della serata è cura del noto Presentatore e vice presidente dell’associazione, Marco Mauro. Poi tante chicche per il dopo Cerimonia, e la presenza del noto Bartender Carmelo Martino che ci delizierà con diversi drink. La presenza delle aquile protezione civile Safety e Nino Monteviso.