Reggio Calabria: una serata tra ricordi, amicizia e nostalgia per gli ex studenti della IV D del Liceo Preti dopo 50 anni

StrettoWeb

Si sono incontrati in un noto locale di Bagnara, gli alunni della classe “IV D” del Liceo Artistico “Mattia Preti” di Reggio Calabria, per festeggiare il cinquantesimo anniversario della maturità. Il conviviale è stata l’occasione per un vero e proprio “tuffo” nel passato, in quell’estate del 1975. Cari ricordi di quegli anni “favolosi anni settanta”, i compagni hanno rivissuto con affetto e sincera amicizia di sempre. Sono stati ricordati, con un velo di tristezza coloro che non ci sono più, e, nel contempo quelli assenti che per diversi motivi purtroppo non hanno potuto condividere qualche ora di spensieratezza, ma in ogni caso, un grazie va anche a loro.

Un “bagaglio” pieno di ricordi che con gioia hanno rivissuto, anche con gli insegnanti che nell’arco di quegli anni hanno lasciato un marchio indelebile nella loro vita come una sorta di “trampolino

di lancio”, che, in seguito ognuno di loro ha seguito, in special modo in campo artistico, per innata passione, per altri un’opportunità lavorativa.

All’appello hanno risposto: Barbaro Mimmo, Calabrò Sarino, Chilà Peppe, Cormaci Mimmo, Cuzzocrea Mimmo, Folinazzo Pietro, Fortugno Pino, Lugarà Gianni, Priolo Nuccio, Santamaria Enzo, Sgroi Franco, Tripodi Speranza, Zinnarello Mimmo.