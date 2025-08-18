Reggio Calabria, tutto pronto per l’opera “Cavalleria Rusticana” all’Arena | INFO

StrettoWeb

E’ l’opera lirica emblema del verismo italiano, con musica di Pietro Mascagni e libretto di Giovanni Targioni Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga, Cavalleria Rusticana sarà di scena il 23 agosto all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria.

Il cast

L’opera in un atto, con finale tragico, avrà per protagonisti un cast di artisti internazionali. Santuzza avrà la voce di Aurora Tirotta e Turiddu quella di David Banos. Mamma Lucia sarà interpretata da Licia Toscano, Alfio le corde di Luca Bruno, Francesca Canale sarà Lola. A dirigere l’Orchestra del Teatro Cilea la bacchetta esperta del M° Diego Sanchez Haase, sempre presente il Coro Lirico “F. Cilea” diretto dal M° Bruno Tirotta. Regia Costumi e Mise en espace di Mario De Carlo. M° Collaboratore Grazia Maria Danieli, Assistente alla Regia Chiara Tirotta, Direttore di Palcoscenico Rocco Catania, Assistente ai costumi Grazia D’Agostino, Graphic Design Manuela Turano Trucco e Parrucco Alfredo Danese, Responsabile di produzione Angela Battaglia, Allestimenti MG Company, Audio, luci e video DJ Dama.

La serata sarà aperta da “Prospettive dell’Opera contemporanea” a cura del Compositore Girolamo Deraco, con una sorpresa particolare per il pubblico presente. “Lirica in Arena 2025” apre e chiude il Cilea Liric & Classic Music Festival e porta la Direzione Artistica di Alessandro Tirotta (la chiusura sarà il 29 agosto con La Vedova Allegra). Una produzione OTC, inizio spettacolo ore 22.00, ingresso libero.