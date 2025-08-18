Reggio Calabria, tutti gli eventi di agosto nella Città Metropolitana: Falcomatà e Quartuccio si esaltano, “l’estate non si ferma”

StrettoWeb

“Una lunga estate all’insegna dello spettacolo, della cultura, del divertimento e della socialità con tanti eventi che hanno reso l’intero territorio della Città Metropolitana sempre più vivo e attrattivo”. Sono queste le parole del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà e del Delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, preannunciando un finale di stagione ricchissimo: “oltre 20 spettacoli per rendere ancor più indimenticabile un’estate che non si ferma, ma che punta a consolidare un calendario denso di appuntamenti e che allieterà i comuni della Città Metropolitana per tutto il mese di Agosto”.

Programmazione che riguarda i comuni della Città Metropolitana e che si aggiunge a quella dell’ ’Estate Reggina’, riferita invece, al solo capoluogo di Reggio Calabria che conta oltre 500 eventi, a costo zero, per tutto il territorio comunale. “Una pianificazione artistica policentrica che – aggiungono Falcomatà e Quartuccio – conferma la vocazione dell’attuale Amministrazione Metropolitana nel valorizzare l’offerta musicale e culturale, integrando la promozione di talenti e realtà locali fortemente identitari, con l’esibizione di grandi nomi della musica e della televisione italiana”.

Il programma degli eventi

Da Max Gazzè ad Oppido e Gaia a Palmi il 22 agosto, LDA a Rizziconi il 26 agosto, sono alcuni dei grandi concerti previsti per questo finale di stagione che si preannuncia essere riecheggiante. E ancora, ‘Sonu Anticu’ a Palizzi, ‘Sanremo & Sanremo’ a Mammola, ‘Furios Band’ ad Agnana stasera; ‘Concerto orchestra di fiati Giuseppe Rechichi’ domani a Monasterace; ‘New dance tarantelle’ il 21 agosto a Gerace; ‘La Storia del Rap Italiano’ a Locri il 22 agosto; Orchestra di Fiati “Città di Pazzano” concerto sinfonico a Pazzano il 23 agosto; così come, sempre il 23 agosto, a Laureana di Borrello si esibiranno i giovani musicisti dell’ Associazione Culturale Musicale Giovanile Della Piana; e poi, i ‘Kalavria’ a Santo Stefano e ‘Lio’ a Giffone per chiudere il programma della giornata. Il 24 agosto a Cinquefrondi andrà in scena la ‘Metrocity anima autentica summer festival’, mentre Gioiosa dal 25 al 27 agosto accoglierà il ‘Metrocity Festival delle percussioni’. A chiusura del calendario, il 27 agosto, sono previsti a Samo i ‘Versud’ e a Cittanova ‘Volpone’.

Le parole di Falcomatà e Quartuccio

“Momenti di festa e di spensieratezza regalati non solo ai cittadini dei comuni interessati, ma anche ai turisti che hanno scelto i nostri territori come destinazione estiva, dove poter godere, tra l’altro, di una vasta gamma di attrattività musicali, grazie al cartellone di spettacoli allestito dalla Città Metropolitana. Un’ iniziativa di valorizzazione del territorio attraverso l’arte, le note e i colori dei nostri borghi, in grado di richiamare più target di pubblico, grazie a scelte multi tematiche e di ampio respiro”.

“Un grazie è rivolto – concludono – ai tanti artisti ed interpreti che hanno contribuito e stanno contribuendo a rendere la nostra estate unica ed irripetibile, e soprattutto, ai tantissimi lavoratori del settore, service e tecnici, sui quali si regge l’organizzazione di una programmazione così lunga e complessa”.