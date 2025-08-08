Reggio Calabria, trionfo di musica e pubblico per la R.J.O Orchestra

StrettoWeb

Una serata memorabile ha inaugurato la nuova stagione di eventi musicali e culturali promossi dalla Filarmonica Metropolitana Reggina, sotto la guida appassionata del direttore artistico M° Alessandro Calcaramo. Il concerto della Rhegium Jazz Orchestra (R.J.O.), svoltosi il 6 agosto presso il teatro all’aperto del centro commerciale Porto Bolaro, ha richiamato decine e decine di spettatori, trasformando la piazza in una vera e propria pista da ballo sotto le stelle.

L’evento, presentato con eleganza da Roberta Cullari, è stato aperto ufficialmente dalla Dott.ssa Emilia Occhiuto, che con le sue parole ha introdotto il significato culturale e sociale dell’iniziativa. A sostenere e presenziare la serata anche la presidente della Filarmonica, Silvana Velonà, il vicepresidente Dott. Ferdinando Polimeni e il Dott. Antonio Moscato, figure chiave del direttivo che affiancano il M° Calcaramo nella mission di promuovere e valorizzare le eccellenze musicali del territorio.

Determinante, ancora una volta, il contributo di Pino Falduto, che ha ospitato con generosità l’evento, dimostrando come la sinergia tra istituzioni culturali e realtà imprenditoriali possa generare momenti di grande condivisione. La R.J.O. Orchestra – fondata cinque anni fa dai M° Marco Suraci e M° Demetrio Fortugno – ha costruito la propria reputazione sullo swing, ma in questa occasione ha stupito il pubblico rinnovando la propria veste artistica.

Il repertorio ha spaziato dal pop al funk e alla disco, regalando travolgenti interpretazioni di successi immortali di Donna Summer, Bruno Mars, Gloria Gaynor e tanti altri. Impossibile restare fermi: centinaia di persone presenti hanno ballato e cantato, catturate dall’energia dell’orchestra.

Sul palco, accanto alla straordinaria voce di Cristina Larizza, hanno brillato le trombe di Antonino Bellinghieri e Andrea Bruzzese, i tromboni di Fausto Miglioresi, Antonello Pensabene e Luigi Marulla, i sax alto di Marco Suraci e Demetrio Fortugno, il sax tenore di Domenico Cariddi, il sax baritono di Alessandro Monorchio, il pianoforte di Gianbruno Meduri, la chitarra di Francesco Alampi, il basso di Nino Scopellit e la batteria di Raul Cosentino, in una sinergia perfetta che ha conquistato il pubblico dall’inizio alla fine.

Tra il pubblico, anche il direttore del Conservatorio “Francesco Cilea”, M° Francesco Romano, che ha elogiato l’ensemble sottolineando con orgoglio come la maggior parte dei componenti si sia formata proprio

all’interno dell’istituzione reggina. Le sue parole hanno rafforzato la mission e il discorso del maestro Calcaramo, confermando l’importanza di creare ponti concreti tra la formazione accademica e il mondo della musica professionale.

Alessandro Calcaramo, nelle sue parole finali, ha ribadito l’impegno della Filarmonica Metropolitana Reggina a porsi come realtà capofila nel sostegno e nella valorizzazione delle eccellenze musicali del territorio, con un calendario di appuntamenti che si preannuncia ricco e coinvolgente.

Un esordio di stagione che non è solo un concerto, ma un segnale forte: Reggio Calabria può e deve essere una città in cui la musica di qualità trova spazio, sostegno e pubblico caloroso.