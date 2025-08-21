Reggio Calabria si prepara allo show di Nino Frassica: il programma dell’incontro con il comico

StrettoWeb

Ancora un grande appuntamento venerdì 22 agosto alle ore 21:00 per Museo in Fest, il Festival delle Arti organizzato dal MArRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Sulla splendida Terrazza di Palazzo Piacentini, sede del Museo dei Bronzi, con vista mozzafiato sulla Stretto e la Sicilia, arriva Nino Frassica, in questi giorni tornato nella sua dirimpettaia Messina. Nel ricchissimo programma del Festival iniziato lo scorso dicembre, composto da iniziative culturali e proposte di altissimo spessore di vari generi musicali e artistici, voluto dal direttore del Museo archeologo Fabrizio Sudano anch’egli siciliano, non poteva mancare un incontro–show con l’amatissimo comico conterraneo. Per l’occasione, Frassica risponderà a domande dello stesso direttore, dei giornalisti presenti e del pubblico. Sold out da settimane, la serata si prospetta piena di risate e di puro divertimento.

I prossimi impegni di Frassica

Comico, attore, cantante e scrittore, Nino Frassica ha incastonato questo appuntamento in una pausa delle riprese della quindicesima stagione di Don Matteo, che dopo Formello riprenderanno a settembre a Spoleto, pronto anche a ripartire con la sua esilarante Novella Bella sia da Fazio in tv, sia con un nuovo spettacolo nei principali teatri italiani. Nel frattempo, continua pure a girare l’Italia con il suo show Tour 2000-3000 prodotto da Art Show di Arturo Morano e le presentazioni del suo ultimo libro: Piero di essere Piero (edizioni Mondadori).

Amatissimo anche in Calabria, qui esclusiva della Show Net di Ruggero Pegna, direttore artistico di Museo in Fest, dopo Reggio si esibirà insieme alla sua Los Plaggers Band il 30 agosto nell’Anfiteatro di Villapiana (CS) e il 6 settembre in Piazza Vittorio Emanuele di San Pietro Magisano nella sesta edizione di LuceFest, festival internazionale di musica, arte e rigenerazione urbana.

Con Nino Frassica si avvia alla conclusione “Museo in Fest 2025”. Seguiranno: l’incontro-conferenza del 23 agosto Vino nell’Antica Grecia del TCI-RC, il 28 agosto il concerto dell’ Orchestra di Delianuova, il 29 agosto Il principe Ranocchio del Teatro per Ragazzi di Teatrop. Chiusura di Museo in Fest Estate 2025 il 30 agosto con il reading Tre Piccole Ombre del Mana Chuma Teatro. Informazioni, prenotazioni e biglietti sul sito coopculture.it. Info al sito ufficiale www.museoarcheologicoreggiocalabria.it.