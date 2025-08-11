Reggio Calabria, sfalcio a metà e rifiuti abbandonati: la denuncia di un cittadino

StrettoWeb

“Buongiorno, con la presente segnalo l’ennesima operazione inutile per ripulire un tratto di strada abbandonato da anni all’incuria e al degrado. Dopo innumerevoli segnalazioni appare un piccolo cartello, affisso sul palo della luce che si vede in foto, di divieto di sosta per il giorno 8 luglio 2025 per “ sfalcio erba”. Il giorno indicato si palesano tre operai, armati di buona volontà, che ”sfalciano” l’erba su un lato della strada, senza provvedere a farlo sull’altro lato ugualmente degradato e con sacchi di rifiuti abbandonati, evidentemente gli era stato detto di limitarsi alla sola area dove si è intervenuti”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria.

“Fatto questo accumulano, come si vede in foto, il tutto sul marciapiede e vanno via. Ad oggi, dopo un mese, i rifiuti e gli arbusti sono ancora sul marciapiede e l’erbaccia e le radici stanno ricrescendo su un marciapiede che non esiste più. Ovviamente insetti e topi ringraziano, gli incivili ne approfittano per aggiungere sacchi di spazzatura e i residenti vengono esposti a rischi di sicurezza di igiene e di salute”.