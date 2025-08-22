Reggio Calabria, pronto l’omaggio al compositore Francesco Cilea con la mostra “Il maestrino della musica”

StrettoWeb

Sabato 23 agosto 2025 alle ore 11.00 si terrà la presentazione della mostra “Il maestrino della musica” (Cilea a fumetti) che si terrà presso il foyer del Teatro Francesco Cilea. L’iniziativa, promossa dall’Accademia Pentakàris in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, rappresenta un omaggio al compositore Francesco Cilea, figura emblematica del panorama musicale italiano e orgoglio della nostra terra.

Attraverso un percorso espositivo rappresentato con il linguaggio dei fumetti, tanto caro ai giovani, si intende restituire al pubblico la grandezza artistica e umana di Cilea, sottolineando il suo profondo legame con la Calabria e il suo contributo alla musica del novecento. L’evento è il primo dei tre interventi curati dall’Accademia Pentakaris nell’ambito del “Cilea Liric & Classic Music Festival” che si terrà dal 23 al 29 agosto.

Chi interverrà

Alla presentazione interverranno: il Sindaco di Reggio Calabria, il vice sindaco della città metropolitana, il delegato Carmelo Romeo, il Direttore Artistico della Pentakaris prof Martino Parisi, l’ideatore Domenico Loddo ed i rappresentanti delle istituzioni culturali.