Reggio Calabria, nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”

Lunedì 1° Settembre, sul canale youtube del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, sarà possibile assistere alla presentazione del libro “Sa.Pe.V. (Sindacato Autonomo Personale Viaggiante Aderente CONFSAL (1985): Dai primi movimenti sindacali del 900 ai sindacati autonomi e di base dei giorni)” di Vincenzo Rogolino. Nel libro, l’autore racconta soprattutto la nascita negli ottanta del sindacato autonomo del Personale Viaggiante delle FS. Nell’ex Compartimento delle ferrovie di Piazza Castello, era ubicata la sede del movimento Sindacale e a partire da quel periodo si realizzarono una serie di conquiste per i lavoratori, quali miglioramenti normativi, come quelli dei turni di lavoro e degli avanzamenti a livello Salariale.

Enzo Rogolino, da dirigente Sindacale, dotato di una grande sensibilità umana e sociale, racconterà con l’equilibrio che ha sempre contraddistinto la sua azione, a distanza di tanti anni dalla nascita, un sindacato che ha contribuito con le sue azioni al miglioramento delle condizioni di una categoria di primo piano a bordo dei treni. Il libro rappresenta uno spaccato sindacale italiano. Dai primi anni del 900 ai giorni nostri. Una storia avvincente dei movimenti sindacali autonomi e indipendenti che hanno caratterizzato l’evoluzione storica delle lotte operaie.

Più segnatamente l’autore racconta la propria esperienza maturata nel mondo dei trasporti ferroviari e via via fino alla nascita e alla costituzione di un vero e proprio sindacato di categoria: il S.A.Pe.V. fortemente rappresentativo del personale ferroviario viaggiante delle FF.SS. Interessanti ed inediti sono gli spunti offerti dall’archeologia industriale e ferroviaria. Queste, alcune delle cifre, che saranno oggetto di analisi, da parte del gradito ospite del sodalizio culturale reggino. La conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì primo settembre.