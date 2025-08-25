Reggio Calabria, nuove nomine per Città Metropolitana area Ionica: Giovanni Guerrera e Filippo Iaria alla guida delle attività dell’I.N.A.

StrettoWeb

“Notizia di grande rilievo per il territorio reggino: il Cavaliere Giovanni Guerrera e l’Avvocato Filippo Iaria sono stati ufficialmente nominati rispettivamente Cerimoniere e Delegato della Città Metropolitana area Ionica per l’Istituto Nazionale Azzurro (I.N.A.). La loro nomina, notificata questa mattina dalla sede centrale di Roma a firma del Fondatore e Presidente dell’I.N.A., il Cav. Dott. Lorenzo Festicini, rappresenta un’importante attestazione di stima e fiducia per due figure di spicco del panorama sociale e culturale del territorio. Noti per le loro alte virtù morali e per il continuo impegno dimostrato nelle numerose attività promosse dall’Istituto, i due reggini sono stati scelti per le loro qualità umane e per la dedizione con cui si sono distinti nel dare risposte ai bisogni della comunità”. Così in una nota l’I.N.A. annuncia con soddisfazione le due nuove nomine.

“L’Istituto Nazionale Azzurro, realtà umanitaria di ispirazione cattolica, si occupa da anni di attività caritatevoli e azioni volte a sostenere le fasce più deboli della società. Fondato con l’obiettivo di diffondere i valori della solidarietà e del servizio al prossimo, l’I.N.A. trova nei suoi rappresentanti locali figure chiave per portare avanti la propria missione e rafforzare la propria presenza sul territorio”.

Le parole del presidente Festicini

“La nomina del Cav. Giovanni Guerrera e dell’Avvocato Filippo Iaria rappresenta un momento importante per l’Istituto e per la comunità della Città Metropolitana area Ionica – ha dichiarato il Presidente Festicini –. La loro dedizione, i loro principi etici e il loro impegno costante nelle attività umanitarie incarnano gli ideali sui quali si fonda l’I.N.A. Siamo certi che, grazie al loro contributo, riusciremo a portare avanti progetti significativi per il bene comune”.

Chi sono i due nuovi personaggi nominati

“Il Cav. Guerrera, noto per le sue iniziative di grande valore morale, assumerà il ruolo di Cerimoniere, portando la sua esperienza e il suo senso del dovere nell’organizzazione di eventi e attività che promuovano i principi dell’Istituto. L’Avv. Iaria, dal canto suo, nelle vesti di Delegato, sarà chiamato a guidare i lavori e le iniziative territoriali, rafforzando il legame tra l’I.N.A. e le esigenze del territorio.

Le due nomine segnano dunque una fase di rilancio e rinnovata operosità per la delegazione locale. La comunità reggina guarda con fiducia al contributo che Guerrera e Iaria sapranno offrire, nella consapevolezza che la sintesi tra competenza, umanità e spirito di servizio sia la chiave per affrontare le sfide future con successo.

L’I.N.A., con base a Roma e radici profonde nei valori cristiani, continua a essere un punto di riferimento per chiunque creda nella forza della solidarietà e del bene comune. Con queste nomine, l’impegno per il territorio si rafforza e si rinnova, ponendo Reggio Calabria e la sua area ionica al centro di un’azione concreta e condivisa”.