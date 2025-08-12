Agosto, tempo di rimpatriate, tempo di reunion, tempo di ricordi e nostalgia. Sono tante, in questi giorni, le rimpatriate di vecchi compagni di scuola, che si incontrano a distanza di decenni e decenni. A incontrarsi a 38 anni dal diploma, in questo caso, è la 5^H dell’istituto “Raffaele Piria” di Reggio Calabria. Sorrisi e ricordi felici, come si può vedere dall’immagine di copertina.
Reggio Calabria, la 5^H del “Piria” si ritrova dopo 38 anni
