Reggio Calabria, la 5ª D del Geometra si ritrova per il 50° anniversario degli esami di maturità

Ritrovarsi dopo 50 anni con i compagni di classe della 5ª “D” Geometri dell’Augusto Righi di Reggio Calabria (anno 1975) è stato un evento molto emozionante. “Ci siamo riuniti allo stesso tavolo in un noto locale reggino, gustando le delizie della nostra terra ed abbiamo ricordato il tempo trascorso tra i banchi di scuola e ripercorso tutti insieme il passato scolastico, raccontandoci aneddoti divertenti, ansie per le interrogazioni e tutte le vicissitudini ed i ricordi dell’ultimo anno (1975)“, affermano i partecipanti in una nota.

“Abbiamo ricordato con molta commozione i compagni che oggi non sono più con noi e quelli che per vari impegni e motivi non hanno potuto essere presenti. Dopo tanti anni ci siamo confrontati, ora che siamo tutti in quiescenza, raccontandoci a cosa ci stiamo dedicando, sulle nostre vite, lavoro, famiglia, figli e la gioia per la nascita dei nostri nipoti. Ci siamo raccontati il presente, cosa stanno facendo i nostri figli, che strade hanno intrapreso, orgogliosi di essere padri di questi figli che intraprendono le loro strade come noi lo abbiamo fatto 50 anni addietro. Alla fine della bellissima serata conclusasi con il taglio di una squisita torta, la foto di rito e una bellissima targa ricordo per celebrare questo momento.

Organizzare questa rimpatriata non è stato facile, ha richiesto tempo, impegno e dedizione, ma alla fine ci siamo riusciti e sicuramente lascerà a tutti noi un ricordo indelebile della bella serata passata insieme.

La nostra classe 5ª “D” Geometri era composta da 29 ragazzi, oggi siamo rimasti in 19 all’evento siamo stati presenti in 12 e precisamente (in ordine alfabetico):

CAPODICASA LUCIANO

CRUCITTI ELIO

CUCINOTTA AMBROGIO

ESILIATO GIUSEPPE

FALCONE DEMETRIO

FEBBE ANTONINO

FEBBE ANTONINO GIUFFRE’ ROSARIO

IARIA DOMENICO

MALLAMACI NICOLA

MORABITO PAOLO

PAINO GIUSEPPE

SOTTILOTTA PAOLO

Per vari impegni non hanno potuto essere presenti: