Reggio Calabria, l’8 agosto DJ Gianfry e il sax di Demetrio Fortugno al Sunsetland

StrettoWeb

Oggi, alle 19:30, il Sunsetland all’Arena dello Stretto ospita il local DJ Gianfry e il sax di Demetrio Fortugno. Domani sabato 9 agosto è la volta della musica di Dj Flash: uno dei nomi più richiesti nell’ambito della moda internazionale e che a Reggio Calabria è stato il docente e l’animatore della Dj school. Il Sunsetland valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sullo Stretto.

Un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro.