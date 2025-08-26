Reggio Calabria, il Sunsetland accoglie la performance di Andrea Damante

StrettoWeb

DJ, produttore musicale, influencer e personaggio televisivo, Andrea Damante ha avuto l’onore di aprire i live di artisti del calibro di Bob Sinclar, Nervo, Vinai, Serebro e molti altri. Da produttore, Damante ha ottenuto un grande successo con il suo primo disco d’oro, Follow My Pamp. Dal 2017 ha collezionato oltre 500 show in tutta Europa, esibendosi in eventi come Tomorrowland, Dream Village Festival, Red Valley Festival, Cavo Paradiso, Amnesia, SuperParadise. Nell’ottobre 2023 ha condiviso il palco con DJ Snake e Tiësto per due show esclusivi allo ZOUK, uno dei club più in voga di Las Vegas, dove è stato resident act nel 2024. Il 2024 è stato segnato dall’uscita del singolo Turn Me On, in collaborazione con Gabry Ponte, pubblicato su Cr2 Records.

ll Sunsetland, ogni giorno e sino al 21 settembre all’Arena dello Stretto, valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sullo Stretto. Un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro. Domenica 31 agosto l’Arena dello Stretto accoglie la performance di Andrea Damante. L’odierno tramonto, alle ore 19:30, è celebrato dal local Lightning DJ.