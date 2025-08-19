Reggio Calabria, il sottosegretario Delmastro in visita al carcere di Laureana di Borrello

StrettoWeb

Il sottosegretario alla Giustizia del Governo Meloni, Andrea Delmastro, ha visitato, questa mattina, la casa di reclusione “Luigi Daga” a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria. “La carenza di organico? La stiamo colmando: anche questo istituto, ad esempio, ha beneficiato delle assunzioni del governo Meloni. Oltre 10.750 inserimenti lavorativi in 2 anni e mezzo“, afferma Delmastro, accompagnato dal sottosegretario Wanda Ferro e dal direttore dell’Istituto Caterina Arrotta.

“Sovraffollamento? Già 50 anni fa c’era questo problema. Evidentemente le ricette messe in campo dalla sinistra, come gli svuota carceri, sono sbagliate, e c’è bisogno di un piano di edilizia penitenziaria coerente con il fabbisogno italiano che renda più umana la pena e che scongiuri il sovraffollamento”, conclude Delmastro.