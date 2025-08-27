Reggio Calabria, “Il Settembre di Demetra: Festival A.I.Par.C. di Cultura, Identità e Rinascita”. Pronta la conferenza di presentazione della rassegna

StrettoWeb

“Venerdì 29 agosto, alle ore 10:30, presso la Biblioteca G. Trisolini di Palazzo Alvaro, si terrà la conferenza-stampa di presentazione della prima edizione della rassegna di eventi culturali ‘Il Settembre di Demetra: Festival A.I.Par.C. di Cultura, Identità e Rinascita’. Saranno presenti, oltre al presidente A.I. Par.C. Salvatore Timpano, i massimi rappresentanti istituzionali del Comune e dei Settori coinvolti”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Reggio Calabria, che annuncia così l’evento.